Mardin'den İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi
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Suriye, Mardin, İdlib, Güncel

Mardin'den İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 4 tır insani yardım malzemesi toplandı.

08.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:44
Mardin'den İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 4 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 4 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

Platform başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan drama vurgu yaparak, "3 milyon kişi, rejim tarafından süpürülerek İdlib vilayetine sığınmak zorunda bırakılmıştır. Şu anda neredeyse tamamı çocuk, kadın, yaşlı ve hasta olmak üzere Hatay sınırında 1,5 milyona yakın insan, sınırımıza yığılmış şekilde yardım çığlıkları atmaktadır. Bu yardım çığlığına platform olarak kayıtsız kalamazdık. Kampanya kapsamında 4 tır yardım topladık." diye konuştu.

Dua okunduktan sonra yardım malzemelerini taşıyan araçlar İdlib'e uğurlandı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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