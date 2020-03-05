Mardin'den İdlib'deki çocuklara çorap yardımı

05.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:50

Mardin'den Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşan çocuklar için 112 bin 600 çorap gönderildi.

Mardin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi tarafından, çocuklar için toplanan 112 bin 600 çorap düzenlenen törenle uğurlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Suriye'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla yardım gönderdiklerini söyledi.

Yaman, Mardinlilerin her zaman olduğu gibi yine üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, Suriye'deki iç savaş nedeniyle İdlib'den Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden mülteciler için daha önce 9 tır yardım gönderdiklerini şimdi ise 112 bin 600 çocuk çorabı gönderildiğini ifade etti.

İdlib'de insanlık dramının yaşandığını belirten Çiçek, "İdlib'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde topladığımız yardımları gönderdik." dedi.

Konuşmaların ardından yardımın yer aldığı araç İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA