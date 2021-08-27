Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu
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Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Sağlık

Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu Halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığı olan ve tedavi için Mardin'den Elazığ'a gelen 23 yaşındaki erkek hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu

ELAZIĞ - Halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığı olan ve tedavi için Mardin'den Elazığ'a gelen 23 yaşındaki erkek hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Mardin'de yaşayan 23 yaşındaki M.E. halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığını taşıyordu. Göğüs kafesinde deformiteleri bulunan M.E. tedavi için Elazığ'a gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Burada göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hastaya 'kunduracı göğsü' teşhisi konuldu. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen başarılı operasyonla göğüs kafesindeki deformitesinde bariz düzelme görülen hasta, bir süre takip edildikten sonra taburcu edildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç, hem estetik hem de tıbbi olarak rahatsızlık verebilen göğüs duvarı deformitelerinden en yaygın olanının kunduracı göğsü veya güvercin göğsü olduğunu, göğüs deformitesi şikayeti ile hastanelerine müracaat eden hastalarımızın sağlığına kavuşturulması için hizmete hazır olduklarını söyledi.

Hasta M.E. de "Göğsümde çökme vardı. Murat hocaya teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.

Ayrıca, hastanedegüvercin göğsü tanısıyla ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen bir çocuk hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu
Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu
Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu
Mardin'den geldi şifayı Elazığ'da buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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