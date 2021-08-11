MARDİN'DEN FOÇA'YA ÇOCUK NEŞESİ - 11 Ağustos 2021
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MARDİN'DEN FOÇA'YA ÇOCUK NEŞESİ - 11 Ağustos 2021

MARDİN'DEN FOÇA'YA ÇOCUK NEŞESİ - 11 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

MARDİN'DEN FOÇA'YA ÇOCUK NEŞESİMardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Ege Bölgesi'ne yaptıkları gezi kapsamında Foça'yı ziyaret etti.

MARDİN'DEN FOÇA'YA ÇOCUK NEŞESİ

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Ege Bölgesi'ne yaptıkları gezi kapsamında Foça'yı ziyaret etti.

Foça Belediyesi, Nusaybin'den gelen küçük misafirlerini Karakum Plajında ağırladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bir süre sohbet edip oyunlar oynadığı çocuklara eğitici öğretici kitaplar hediye etti. "Mardin'den Foça'yı çocuk neşesi doldurdu. Biz de onlarla mutlu olduk. " diyen Başkan Fatih Gürbüz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen bu gezinin öğrencilerin mental, sosyal ve kültürel gelişimleri için fayda sağlamasını diledi.

Kaynak: Habermetre

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