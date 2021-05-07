Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye
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Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye

Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, fiziksel özelliklerini anlatarak çizdiği resimleri duvarlara asıp muhabbet kuşunu arayan 13 yaşındaki lise öğrencisi Rümeysa Feyza Dilekoğlu'na yeni bir muhabbet kuşu hediye ederek yüzünü güldürdü.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, fiziksel özelliklerini anlatarak çizdiği resimleri duvarlara asıp muhabbet kuşunu arayan 13 yaşındaki lise öğrencisi Rümeysa Feyza Dilekoğlu'na yeni bir muhabbet kuşu hediye ederek yüzünü güldürdü.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden Rümeysa Feyza Dilekoğlu, 3 yıldır adını 'Fındık' koyduğu ve evde beslediği muhabbet kuşunu hava alması için dışarı çıkardı. Dilekoğlu'nun bir anlık dalgınlığının ardından 'Fındık' uçarak gözden kayboldu. Mahallesinde bir süre kayıp olan kuşu arayan Dilekoğlu, uzun çabalara rağmen Fndık'ı bulamadı. Kuşun kaybolmasına üzülen lise öğrencisi Dilekoğlu, vatandaşların bulabileceği umuduyla eline aldığı kağıda kuşun resmini çizerek fiziksel özelliklerini tek tek yazıp hazırladığı ilanı kentin birçok yerine astı.

'Kayıp muhabbet kuşu aranıyor' başlığıyla yazdığı ilanda, kuşun şeklini çizip, "'Lütfen bulursanız bize haber verin, bulana 100 lira ödül" yazdığı ilanı gören bazı sosyal medya kullanıcıları da durumdan etkilenerek kuşun bulunması için ilanı sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek oldu.

Sosyal medyada durumu öğrenen Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile Dilekoğlu'nu evinde ziyaret ederek, ilanda benzer renklere sahip yeni bir kuş hediye etti.

"Rümeysa'nın gülmesi bizleri çok mutlu etti" diyen Vali Demirtaş, "Rumeysa, kuşunu kaybetmiş ve ilan panolarına yapıştırmış güzel bir şekilde. Tabi bu ilanın resmini yaptıktan sonra bizde bundan haberdar olunca Rümeysa'ya bir tane kuş aldık. Yani Rümeysa'nın bugün gülmesi bizleri de çok mutlu etti. Çünkü çocuklarımız gülerse, dünya da güler diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da bu eksikliği gidermiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Kuşu kaybolunca çok üzüldüğünü, onu bulmak için ilan hazırladığını kaydeden Rümeysa Feyza Dilekoğlu ise hediye edilen kuş nedeni ile çok mutlu olduğunu dile getirerek Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN

Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye
Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye
Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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