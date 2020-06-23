Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü (2)
'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
23.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:36
'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracına konulan Ay, defnedilmek üzere Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sakızlı Köyü'ne gönderildi.
Burhan Ay'ın amcasının oğlu Aydın Sezer, Keneden dolayı hayatını kaybetti. Keneyi kendisi koparmış. Keşke keneyi kendisi koparmasaydı. Ama olan oldu. Bir kene için gitti. Hepimizin başı sağ olsun dedi.
Kaynak: DHA