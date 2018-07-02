Mardin'den 90 Öğrenci Yurt Dışına Gönderilecek

Mardin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi kapsamında 90 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresinin desteklediği proje kapsamında 12 hafta boyunca verilecek eğitimlerin ardından 90 öğrenci, Almanya, Belçika, Hollanda, Fas, Ortadoğu'da Katar, Asya'da ise Rusya ve Malezya'yı görme imkanı bulacak.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Mardinli gençlerin dünyayı yeniden yorumlama imkanı bulacağını söyledi.

Proje kapsamında başarılı olan gençlerin eğitimler sonunda birçok ülkeye gönderilerceğini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

"Mezopotamya'dan Balkanlara Eğitim Köprüsü Projesi dahilinde onlarca gencimizi Bosna Hersek'e gönderdik. Buraları gezme, görme ve tanıma imkanı buldu. Ecdadımızın orada ki adaletini gördüler. Şimdi daha kapsamlı bir proje olan Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi'ni hayata geçirdik. Projemiz kapsamında 300 gencimiz ile eğitimlere başlayacağız. Başarılı 90 öğrencimiz ile saha gezilerimiz ekim ayı itibarıyla başlayacaktır."