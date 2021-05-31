Mardin'deki Yeşilsu mesire alanı kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
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Mardin'deki Yeşilsu mesire alanı kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Mardin'deki Yeşilsu mesire alanı kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Savur ilçesindeki Yeşilsu mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Mardin'in Savur ilçesindeki Yeşilsu mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mesire alanındaki sosyal tesisler, kontrollü normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeler vatandaşların soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenerek doğanın keyfini çıkarması için piknik alanlarını tedbirlere uygun şekilde düzenledi, dezenfekte etti.

İşletmecilerden Ahmet Sarıyıldız, AA muhabirine, tesisleri ile yaklaşık 20 yıldır halka hizmet verdiklerini söyledi.

Herkesin ailece gelip dinleneceği, piknik yapabileceği tesisteki alanları salgın nedeniyle mesafeye uygun dizayn ettiklerini dile getiren Sarıyıldız, "Savur Mardin'in en güzel ilçelerinden biri. Gerek doğası gerek suyu gerekse tarihi evleriyle herkesin görmesi gereken şirin bir ilçe. 1 Haziran sonrası için bütün tahtlarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde hazırladık. Hazırlığımızı tamamladık. Misafirlerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyor, herkesi Yeşilsu'ya bekliyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Hatice Özkan da Savur'un yeşil alanlarıyla Mardin'in en gözde ilçelerinin başında geldiğini ifade etti.

Yeşilsu mesire alanındaki tesislerde hafta sonları tedbirlere uyarak piknik yapmayı istediklerini dile getiren Özkan, "Suyu çok serin, havası çok temiz ve çok güzel bir yer. Çok güzel tahtlar var. Burada piknik yapmayı gerçekten çok özledik." dedi.

Yaren Yıldız da kontrollü normalleşme sürecinde Yeşilsu mesire alanında tedbirlere uygun şekilde zaman geçirmek istediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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