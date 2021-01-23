Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

23.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:09

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 13 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlçede 20 Ocak'ta 12 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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