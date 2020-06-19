Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişi tutuklandı.

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
19.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:56

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişi tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında 16 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 221,85 gram eroin, 4 adet ectasy hap, 2.82 gram kokain 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bugün Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynakları olan olaylarının engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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