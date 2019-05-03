Mardin'deki Uyuşturucu Operasyonlarında 11 Kişi Tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri görevlilerince il genelinde 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlar kapsamında 6 kilo 224 gram esrar maddesi, 3 kilo 439 gram toz esrar maddesi, 365 gram eroin maddesi, 40 adet exstacy hap, 136 gram metamfetamin maddesi, 900 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet tabanca ve tabancaya ait 11 kurşun, satışa hazır halde 57 fişek esrar maddesi, satışa hazır halde 56 adet fişek eroin maddesi, satışa hazır halde 6 adet fişek metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, çalışmalar kapsamında 79 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Şahıslardan 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA