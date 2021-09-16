Mardin'deki trafik kazasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Mardin'deki trafik kazasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Mardin'deki trafik kazasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Bessık Çakar (58) hayatını kaybetti.

Dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 AAJ 900 plakalı minibüs, Midyat-Şırnak kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'deki trafik kazasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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