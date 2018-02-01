Mardin'deki Trafik Kazaları Mobeseye Yansıdı
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Mardin'deki Trafik Kazaları Mobeseye Yansıdı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mardin'deki Trafik Kazaları Mobeseye Yansıdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu trafik kazaları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Artuklu'da dikkatsizlik, aşırı hız ve kural ihlali yapan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları mobese kameraları tarafından kaydedildi. Kayıt altına alınan görüntüler kazalardaki sürücü ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi. - MARDİN

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