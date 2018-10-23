Mardin'deki Terör Saldırısı

AMASYA/ Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi.

Çoban'ın cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehitle aynı uçakta gelen eşi Muazzez Çoban gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi havalimanında, yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Karayoluyla Çorum'a götürülen şehidin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.