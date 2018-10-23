Mardin'deki Terör Saldırısı
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın Çorum'daki babaevinde yas var.Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan baba Dursun Çoban'a şehadet haberi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile askeri yetkililer tarafından verildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın Çorum'daki babaevinde yas var.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan baba Dursun Çoban'a şehadet haberi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehit haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehit Uzman Çavuş Muhammet Çoban'ın yaklaşık 20 gün önce evlendiği, eşinin de Mardin'de olduğu öğrenildi.