Mardin'deki terör örgütüne yönelik operasyon

Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerine bağlı 18 kırsal mahalle v e bağlı mezralarında terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı, bu nedenle Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Operasyonların sona ermesi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar