Mardin'deki terör örgütüne yönelik operasyon
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Mardin'deki terör örgütüne yönelik operasyon

24.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:08
Mardin'deki terör örgütüne yönelik operasyon

Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı, bu nedenle Dargeçit'in kırsal Tanyeri ve Beğendi ile Midyat ilçesine bağlı kırsal Doluca ve Yumurtalı mahalleleri ile bağlı birimlerinde ikinci bir duyuruya sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Operasyonların sona ermesi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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