Mardin'deki terör operasyonunda yaklanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
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Mardin'deki terör operasyonunda yaklanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

26.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:30
Mardin'deki terör operasyonunda yaklanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yıllarında Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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