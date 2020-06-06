Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı
06.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:17

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen, turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, 1 Haziran'da Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarına ulaştırdıkları gerekçesiyle 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Haldun Dormen Defne Samyeli
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Pütürge Malatya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Mardin'deki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 10:20:09. #1.14#
title