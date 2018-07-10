Mardin'deki Terör Operasyonu
Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirildi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 4 gün önce Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 8 şarjör, tabanca, el bombası, 2 telsiz, 2 radyo, pil bloku, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif gıda malzemelerinin ele geçildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların sürdüğü ifade edildi.