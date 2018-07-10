Mardin'deki Terör Operasyonu

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 gün önce Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 8 şarjör, tabanca, el bombası, 2 telsiz, 2 radyo, pil bloku, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif gıda malzemelerinin ele geçildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların sürdüğü ifade edildi.