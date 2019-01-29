Mardin'deki Tarihi Çarşılar Yeniden Canlandırılacak

Mardin'deki tarihi çarşıların canlandırılması için proje hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) iş birliğinde hazırlanan "Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi" ile toplam 390 dükkana sahip Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler Çarşıları rehabilite edilecek.

-" 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, huzurun sağlanmasının önemine değinerek, bu sayede çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehre gelen ziyaretçi sayısının artması için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Yaman"2018 yılında günübirlik ziyaretçilerle 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık. 2019 yılında şehrimizde 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızla buna zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Mardin'in iyi bir marka şehir olması için çabalıyoruz. Çalışmalarla tarihi şehre yeni bir görünüm katarak cazibe merkezi haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise şehrin turizmde hak ettiği yere gelme konusunda mesafe katettiğini dile getirerek, "Mardin, yabancı turistlerin de geldiği bir merkez haline geldi." dedi.

Kaynak: AA