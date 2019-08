Mardin'deki su sıkıntısı

Artuklu ilçesinde su sıkıntısı çeken site sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'ye şikayet etti.

13 Mart Mahallesindeki Ortadoğu Sitesi sakinleri geldikleri AK Parti İl Başkanlığındaki parti yöneticilerine yaşadıkları su sıkıntısını ileterek, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU) kendilerini mağdur ettiğini söylediler.

AK Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, daha önce gerekli tedbirlerin bir an önce alınması konusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU'nun defalarca uyardıkları belirtilerek, "Belediyeler hizmet yeri olup, vatandaşlarımızın temel yaşam kaynağı olan su sorununun bir an evvel çözülmesini umuyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi vatandaşımızın haksız mağduriyetinin takipçisi olarak bu sorunun giderilmesi için tüm çalışmalarımızı hızlandıracağız." denildi.

Kaynak: AA