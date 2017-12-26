Mardin'deki Spl Hastasına, Diyarbakır'dan Akülü Sandalye

Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan SPL hastası gencin akülü sandalye ihtiyacını karşıladı.



Savur'da yaşayan 24 yaşındaki SPL hastası Süleyman Ayaz'ın yakınları, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır ile iletişime geçerek maddi durumlarının olmadığını ve akülü araca ihtiyaçlarının olduğunu iletti. Bunu, sosyal medya üzerinden paylaşan Çalışır'a bir yardımsever dönüş yaparak akülü sandalyeyi alacağını belirtti. Geçtiğimiz gün Diyarbakır'a gelen SPL hastası Ayaz ve yakınları, Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bulunan akülü arabalarını alarak memleketlerine geri döndü.



Çalışır, derneklerinin kuruluş amacının kelebek çocuk ve ailelerine yardım olduğunu fakat zor durumda olan ailelere de yardım ettiklerini söyledi. Çalışır, "Bizim için herkes çok önemlidir. SPL hastası Ayaz'ın akülü sandalyeye ihtiyacı vardı ve bunu temin ettik. Yardım çalışmalarımız devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR