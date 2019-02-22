Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de aralarında husumet bulanan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA