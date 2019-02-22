Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Mardin'de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Mardin'de aralarında husumet bulanan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN
Kaynak: İHA
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