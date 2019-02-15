Mardin'deki Silahlı Kavga

Mardin'de iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şühelilerden Ö.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA