Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi
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Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi
02.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:29

Korona virüsü salgını nedeniyle Mardin'de görev yapan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, sosyal medya aracılığıyla İzmir'deki bir ilçe belediyesinin başkanından ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar'ın doğum günlerini kutlamalarını istedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle Mardin'de görev yapan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, sosyal medya aracılığıyla İzmir'deki bir ilçe belediyesinin başkanından ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar'ın doğum günlerini kutlamalarını istedi. Çiftin bu isteği belediye başkanına ulaştırıldı, Güzelbahçe'deki sürpriz doğum günü canlı yayınla çifte izletildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle görev yerleri Mardin olan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, virüsün başlamasından sonra ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar (6) ile kız çocukları Elif'i (4) Güzelbahçe'de oturan anne ve babasının yanına göndermek zorunda kaldı. Çift, ikiz çocuklarının doğum günleri içinse sosyal medyadan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye mesaj attı.

Canlı yayınla sürpriz doğum gününü izlediler

Başkan İnce'de bu isteği geri çevirmedi ve pasta alındıktan sonra ikizlere doğum günü sürprizi yapıldı. Çift kuylamayı, telefondan yapılan canlı yayınla izledi.

Vatanı için görev başında olan Meltem ve Nedim çiftinin bu isteklerini yerine getirmenin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Başkan Mustafa İnce, "Sosyal medya hesabımıza gelen mesajı arkadaşlar söyleyince duygulandım. Nedim Bey vatanı koruyor, Meltem Hanım insanları hastalıktan koruyor, ikisi de vatan sathında görev başındalar, vatani görevlerini kilometrelerce uzakta çocuklarının hasretiyle yapıyorlar. Bu yaşta çocukların anne ve babanın sevgi ve şefkatine ihtiyaçları var; fakat içinde bulunduğumuz bu durum maalesef bu zorlu koşulları da oluşturuyor. Bizlerde onlara bu mutluluğu yaşatmak için ikizlerimiz Kuzey ve Rüzgar'ın doğum günlerini kutladık. Anne ve babasına canlı yayında bağlanıp bu mutluluklarına ortak olduk. Umarız bu hastalık bir an önce son bulur; Kuzey, Rüzgar ve Elif anne ve babalarına kavuşurlar. Onlar vatanları için büyük mücadeleler veriyorlar. Bizler vatanı onlara emanet ettik, onlarda çocuklarını bizlere emanet ettiler. Kısa sürede bu hastalık biter yeniden eski günlerimize geri döneriz temennimiz bu yönde. Çocuklarımıza uzun ömürler, sağlıklı yaşlar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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