Mardin'deki rehabilitasyon merkezi sokak hayvanlarını hayata bağlıyor
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Mardin'deki rehabilitasyon merkezi sokak hayvanlarını hayata bağlıyor

23.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:52
Mardin'deki rehabilitasyon merkezi sokak hayvanlarını hayata bağlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sunduğu hizmet ile sokak hayvanlarını hayata bağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sunduğu hizmet ile sokak hayvanlarını hayata bağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ihbar hattına gelen çağrıları değerlendirerek trafik kazasında yaralanan, annesiz yavrular, herhangi bir sağlık sorunu olan veya hayatını idame ettiremeyecek durumdaki hayvanları merkeze alarak, tedavi sürecini başlatıyor.

Tedavi süreçleri tamamlanan sokak hayvanları 5199 sayılı yasa doğrultusunda kısırlaştırılıp, aşılandıktan sonra alındıkları yerlere bırakılıyor.

24 saat aralıksız hizmet veren merkez gelen 1058 ihbardan 1048'ini değerlendirdi. Gelen ihbarlar doğrultusunda alınan 831 sokak hayvanı gerekli tedavileri yapılarak kısırlaştırıldıktan sonra doğaya salındı, 831'ine de kuduz aşısı yapıldı.

Sokak hayvanlarının sağlığı için kısırlaştırma ameliyatları dışında kırık, organ yaralanması, ampütasyon ve benzeri 586 ameliyat da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yoğun bakıma alınan kedi ve köpeklerin tedavi süreçleri yakından takip ediliyor. Ayrıca şu ana kadar 138 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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