Mardin'deki operasyonlarda cephanelik ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cephanelik ve tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlını terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli dosya kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda şahıslara ait bir iş yeri ve ikamet adresleri ile bağlı müştemilatlarda bomba-silah ele geçirilirken dedektör köpekleri tarafından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda, 2 adet el bombası, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, uzun namlulu silahlara ait değişik çap ve markalarda toplamda 513 adet fişek, Kalaşnikof marka ateşli silaha ait 5 adet şarjör, 6 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 adet şarjör, tabancalara ait değişik çaplarda 926 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği, tüfeklere ait değişik çaplarda 18 adet şarjör, tüfeklere ait değişik çaplarda 2 bin 391 adet av tüfeği fişeği, 66 adet tüfek parçaları, 1 adet gece görüş dürbün ve şarj aleti, 4 adet pet şişe içerisinde toplam 400 gram barut, 2 adet 50 kilogramlık çuvallar içerisinde amonyum nitrat içerikli gübre, 68 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler, 2 adet ses veya gaz fişeği atabilen tabanca, 4 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabancalara ait şarjör, 68 adet ses veya gaz fişeği, 2 adet nitelikli kesici, delici alet, 2 adet el telsizi ele geçirilmiştir" denildi. Olayın terör bağlantısı araştırılıyor

Konuyla ilgili soruşturma savcısının talimatları üzerine 3 kişinin gözaltına alındığını ve olayın terör bağlantısının araştırıldığını kaydeden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, KOM Şube ekibine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Onar, "Yapılan çalışmalarda Mardin Valimiz ve Cumhuriyet Başsavcımızın talimatları ile terör örgütleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelemiz devam etmekte. KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda suç odağı diyebileceğimiz kişilerin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda el bombaları fişekler patlayıcı amonyum nitrat var. Şahıslar yakalandı, şahısların terörle ilgili çalışmaları devam ediyor. Mardin Emniyetinin tüm suç örgütlerine karşı mücadelesi ve finans kaynakları olan her türlü suçla mücadelemiz devam edecektir. Mardinli vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz ve en ufak şüphelerini 155'e veya 156'ya bildirdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA