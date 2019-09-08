Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü
Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.