Mardin'deki N.ç. Davası

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen kamu davası ile ilgili olarak tüm sanıkların beraat ettiğine yönelik yeni bir karar verilmiş gibi gerçek dışı ve kurumları küçük düşürücü mahiyette paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirterek, yapılan paylaşım ve yorumlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Öztoprak yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım hesaplarında, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılan ve kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen kamu davası ile ilgili tüm sanıkların beraat ettiğine yönelik yeni bir karar verilmiş gibi gerçek dışı ve kurumları küçük düşürücü mahiyette paylaşım ve yorumların yapıldığını ifade etti.



Kamuoyunun güncel ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması zarureti doğduğunu aktaran Öztoprak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede; suç tarihi 2002 yılı temmuz ayı olan, yargılamaya konu olay ile ilgili olarak kanun yolu süreci sonrasında Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/200 esas sayılı dosyasında yargılamaya devam edilmiş 24 sanık hakkında 765 sayılı TCK'da düzenlenmiş olan ırza geçme suçundan 13 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının temyizi üzerine Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 15 Ocak 2014 tarihli kararı ile 15 sanık hakkında verilen hapis cezalarına havi mahkumiyet kararı onanmış, 9 sanık hakkında verilen hapis cezalarına ilişkin mahkumiyet kararı ise bozulup; yine hapis cezası verilmek suretiyle düzeltilerek onamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca kurumları küçük düşürmek amacıyla yapılan paylaşım ve yorumlara yönelik olarak resen soruşturma başlatılmış olup, inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."