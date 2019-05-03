Mardin'deki Kaçakçılık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında haklarında işlem yapılan 54 kişiden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 1-30 Nisan tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 28 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara, 109 şişe gümrük kaçağı içki, 7 bin 960 adet gümrük kaçağı puro, 7 kilo 200 gram gümrük kaçağı çay, 3 adet sahte çek-senet, 2 bin 668 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 50 adet emtia malzemesi, 3 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 2 adet uzun namlulu silah, 6 adet uzun namlulu silah şarjörü ve 2 adet silaha ait fişek, 1 adet av tüfeği, 75 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 303 bin 624 lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilmiş olup, çalışmalar kapsamında 54 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA