Mardin'deki istinat duvarlarına yönelik çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'deki istinat duvarlarına yönelik çalışma

23.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:56
Mardin'deki istinat duvarlarına yönelik çalışma

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına tarihi dokuya uygun görsellik kazandırılması için çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına tarihi dokuya uygun görsellik kazandırılması için çalışma başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Dikey Bahçe Projesinde zarar görmeyen figürler, aydınlatma armatürleri, galvanizli saç levhalar gibi malzemeleri mevcut istinat duvarlarına görsel güzellik kazandırılmasında değerlendiriyor.

İlç çalışma Mardin Polisevi'ndeki istinat duvarında başlatıldı.

Galvanizli saç, aydınlatma, figürler, taş oymacılığı, saksılık gibi kentin tarihi dokusunu yansıtan süslemeler, şehrin girişine görsel güzellik kazandıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'deki istinat duvarlarına yönelik çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:57:30. #1.15#
title