Mardin'deki Hırsızlık Olayının Zanlıları Ceylanpınar'da Yakalandı

Mardin'de gerçekleşen bir hırsızlık olayının zanlıları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda Mardin'de gerçekleşen bazı hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak belirlenen kişilerin yaklanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili, ilçe merkezinde durdurarak, hepsi aynı aileden şüpheliler E.G, P.G, M.G, M.G. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, hırsızlık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira nakit para ile 1 altın gerdanlık, 1 altın burma bilezik, 2 altın küpe, 2 altın alyans ve 2 altın yüzük bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, P.G. ve A.G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.