Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek
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Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek

Mardin'deki din görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşlara manevi destek sunuyor.

09.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:28
Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek

Mardin'deki din görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşlara manevi destek sunuyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tehdidi karşısında ülke genelinde alınan tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını dile getiren Çiçek, vatandaşlara sadece gıda yardımı değil aynı zamanda psikolojik ve dini destek de sunduklarını aktardı.

Çiçek, kentte görevli tüm imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenlerinin çevrelerinde ve mahallelerinde her türlü yardıma muhtaç olan vatandaşa ellerinden geldiğince yardımda bulunduklarını ifade ederek, 190 nolu telefon hattından vatandaşların sorularına yanıt verildiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınından önce her hafta öğrencilerle düzenli seminer ve kitap okuma etkinliği düzenlediklerini anlatan Çiçek, uzaktan eğitim şeklinde öğrencilere yönelik seminerin sürdüğünü, hafızlık öğrencilerinin de uzaktan eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Çiçek, yurt dışından kente okumak için gelen ama virüsten dolayı ülkelerine dönemeyen öğrencilere de gıda ve maddi destek sağladıklarını dile getirerek, din görevlilerinin bu süreçte sahada aktif olduğuna dikkati çekti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün kulağı ezanda olan ümmete sesini duyuran, vefat eden kardeşini mezara taşıyan, dokunamadığı cemaatine Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında vefakarlığıyla dokunan, yanına varamadığı öğrencisine dijital ortamdan ulaşan, telefonunun başında fetva veren, ümmete psikolojik destek sunan gönül doktorları imam kardeşlerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

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