Mardin'deki "Çocuk Oyunları Ligi" Sona Erdi

Mardin'de düzenlenen "Çocuk Oyunları Ligi" son buldu.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen final karşılaşmalarıyla son buldu.

Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yaklaşık 4 hafta boyunca 10 okul arasında düzenlenen "mendil kapmaca" ve "sek sek" oyunlarında dereceye giren okullar için madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, çocukların oynadığı oyunların yerli ve milli oyunlar olduğunu söyledi.

10 okulun öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte turnuvaya katıldıklarını ifade eden Vali Yaman, şöyle konuştu:

"Biz küçükken bu oyunları oynardık. Bu oyunlar yüzünden eve gitmez, akşamlara kadar oynardık. Unutulmaya yüz tutmuş bu oyunlarımız yeniden canlanıyor. Çeşitli illerimizde bu oyunlar başladı. Elimizden geldiğince çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Onların arzu ettikleri bütün etkinlikleri yapıyoruz. 20 gün sonra okullara havuzlar kurulacak."

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise, "Mardin'imizde düzenlenen çocuk oyunlarında mendil kapmaca ve sek sek oyunlarının bu sene finalindeyiz. Şu an kupa ve madalya törenimizi düzenleyeceğiz. Katılan tüm okullara teşekkür ediyorum. Eğer ki biz sizlerin yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşturduysak, ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Konuşmaların ardından lig müsabakalarında dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi.