Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuyumcu İbrahim Halil Amşe'nin (35) dükkanına giren çarşaflı bir erkek tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli, metruk bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuyumcu İbrahim Halil Amşe'nin (35) dükkanına giren çarşaflı bir erkek tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli, metruk bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

?Olay, 17 Aralık'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Diyarbakır Kapı Mahallesi'ndeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Suriye uyruklu kuyumcu İbrahim Halil Amşe, çarşaf giyip, dükkanını basan silahlı bir kişi tarafından öldürüldü. Olayın ardından saldırgan kaçtı. Polisin araştırmasında saldırının borç nedeniyle işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, operasyon düzenledi. Kuyumcu dükkanına 300 metre mesafedeki metruk eve yapılan baskında biri Suriye uyruklu toplam 3 şüpheli, gözaltına alındı. Evdeki aramada olayda kullanılan çarşaf ve silah da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Mardin'deki çarşaflı kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title