Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı

Mardin'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün meydana gelen bıçaklı kavgada M.A. hayatını kaybetmişti. Bıçakla öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından olay yerinden kaçan şüpheli şahıs Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'deki bıçaklı cinayetin faili tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:25:54. #1.15#
title