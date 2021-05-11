Mardin'deki Aslan Mağarası bir dizi çekimine ev sahipliği yaptı

Taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin'deki Aslan Mağarası, çekimleri süren bir dizinin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin'deki Aslan Mağarası, çekimleri süren bir dizinin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Dijital bir platform için çekimleri süren aksiyon ve macera konulu "Dara Mezopotamya" adlı dizinin bazı bölümleri Mardin'de çekiliyor.

Senaryo yazarlığı ve yapımcılığını Fatih Yiğit'in yaptığı, İbrahim Çelik ve Fatih Ergin'in yönettiği dizinin birinci sezonun son sahnesinin çekimleri Ensar Mahallesindeki tarihi Aslan Mağarası'nda yapıldı.

"Güneydoğu'nun her tarafında böyle coğrafi güzellikler var"

Yapımcı ve senarist Fatih Yiğit, son iki yıldır bölgede önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Özellikle gençlere yönelik çalışmalara ağırlık vermek istediklerini ifade eden Yiğit, bu kapsamda bölgedeki gençlerden oyunculuğa yeni yüzler kazandırdıklarını belirtti.

Yiğit, "Coğrafyamızın güzelliklerinden, zenginlilerinden bahseden mükemmel bir senaryomunuz var. Doğal bir film platosu içerisindeyiz. Güneydoğu'nun her tarafında böyle coğrafi güzellikler var." diye konuştu.

Yiğit, bölge insanının kendilerini kucakladığını belirterek, çekim yaparken yakın yerlerde yaşayan vatandaşların kendilerine çay, yemek getirdiğini aktardı.

Çekimler süresince mağaranın mükemmel görünümde olduğunu fark ettiklerini anlatan Yiğit, "Buradan bir iki paylaşım yapınca diğer yapımcılar da burada film çekmek istedi." ifadesini kullandı.

Dizinin başrol oyunculardan Nuri Küçük, 15 yıldır oyunculuk yaptığını söyledi.

Mardin'de dizi çekimleri yaparken bölgenin güzelliğine hayran kaldığını aktaran Küçük, kentin adeta bir film platosu olduğunu ifade etti.

Küçük, "İlk kez geldim Mardin'e. İnanılmaz bir ambiyans var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Burada olmaktan mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar