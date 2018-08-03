Mardin'deki Araç Sayısı Açıklandı

Mardin'de trafiğe kayıtlı araç sayısının Haziran ayı sonu itibariyle 76 bin 232 olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısının Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 olduğu açıklandı. Açıklamada, TRC 3 bölgesinde yer alan illerde Haziran ayı sonu itibariyle 76 bin 232 ile en fazla trafiğe kayıtlı araç sayısının Mardin'de olduğu kaydedildi. TRC 3 bölgesinde yer alan illerden Batman'da 45 bin 244, Şırnak'ta 30 bin 693 ve Siirt'te 20 bin 770 araç trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. - MARDİN