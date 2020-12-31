Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
31.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:48
Gelen son dakika haberine göre Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait 34 AD 0646 plakalı minibüs, 47 M 2362 plakalı yolcu minibüsü ve 21 AAG 096 plakalı hafif ticari araç, Mardin-Diyarbakır kara yolu Çağlar mevkisinde çarpıştı.
Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar