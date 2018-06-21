Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Artuklu-Kızıltepe karayolunda, Hayrettin Karaslan idaresindeki 31 TH 442, Fettullah Karaaslan'ın kullandığı 06 BF 8055, Abdulhalim Dağdelen yönetimindeki 27 RV 160 ve Şehmus Ağırman kontrolündeki 47 T 3033 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile çocukların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.