Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Artuklu-Kızıltepe karayolunda, Hayrettin Karaslan idaresindeki 31 TH 442, Fettullah Karaaslan'ın kullandığı 06 BF 8055, Abdulhalim Dağdelen yönetimindeki 27 RV 160 ve Şehmus Ağırman kontrolündeki 47 T 3033 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile çocukların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.

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