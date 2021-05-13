Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta dönen araca arkadan ilerleyen 2 araç çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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