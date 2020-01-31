Mardin'de zincirleme kaza: 10 yaralı
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Mardin'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Mardin'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

31.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:40
Mardin'de zincirleme kaza: 10 yaralı

'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır kara yolunda yoğun sis dolayısıyla 14 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Kazada kamyonda sıkışan ve ismi henüz öğrenilmeyen sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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