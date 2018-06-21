Mardin'de Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Cihanpol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Karaaslan yönetimindeki 31 TH 442, Fetullah Karaaslan'ın yönetimindeki 47 T 3033, Şehmus Ağırman yönetimindeki 27 RV 160 ve Abdulhalim Dağdelen yönetimindeki 27 RV 160 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN