Mardin'de zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Mardin'de zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:21
Mardin'de zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'de zift yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mardin'de zift yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesinde Mardin-Diyarbakır kara yolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait zift yüklü tanker ile Ali Baraj idaresindeki 06 APF 21 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Baraj ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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