Mardin'de Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Mardin'in Artuklu ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüşü düzenlendi.



15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, vatan sana canım feda", "Askere uzanan eller kırılsın, Reis bizi Afrin'e gönder" sloganları atan grup üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığına yürüdü. Burada askerlere sevgi gösterisinde bulunan grup, taşıdıkları Türk bayraklarını öptükten sonra askere telim etti.

Bazı kişiler de evlerinin balkonundan ve araçlarından yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşe 6 aylık kızı ile katılan Emine Dalfidan, Afrin Harekatı'nı desteklerini, orada bulunan Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini kaydetti.

Zahide Aşar da kendisinin ve çocuklarının da ülke uğruna seve seve canlarını vermeye hazır olduğunu belirterek, "Beni de alsınlar seve seve canımı feda ederim." ifadelerini kullandı.

Engelli Zeynel Abidin Güntekin, Afrin'e gönüllü gitmeyi istediğini belirterek, "Bizler de vatanımız, dinimiz için yürüyüşe katılıyoruz. İhtiyaç duyulursa şimdi ben de giderim. Gönüllü olarak her zaman hazırız." dedi.



Elindeki bayrağı öperek askere teslim eden Mehmet Nur Öncel, "Afrin'e gitmeye her zaman hazırız. Yeter ki başkomutanımız bize emir versin."diye konuştu.

"Bu işe siyaseti karıştırmayalım"

Serkan Sincar, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Vatan için ölmeye her daim hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Rifa Örnek de birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Hainler bize savaş açmışken yapmamız gereken birlik olmaktır, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Bu işe siyaseti karıştırmayalım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.