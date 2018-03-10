Mardin'de Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Konvoyu

Mardin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy oluşturuldu.



Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği ve Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilciliğince düzenlenen program için merkez Artuklu ilçesinde bir araya gelen grup, araçlarını Türk bayrakları ile süsledi.



Yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturan gruptakiler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak kent turu yaptı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde duran konvoydakiler, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu, Afrin'de şehit düşen askerlerin isimlerini okudu.

Grup adına açıklama yapan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rifai Örnek, Afrin'deki yiğitlerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini söyledi.



Cephede elinde silahla savaşan güvenlik güçlerine moral vermek için ellerinde Türk bayrakları, dillerinde tekbirlerle destek olduklarını kaydeden Örnek, şöyle dedi:

"Afrin'deki yiğitlerimizin yanında olduğumuzu, bir nevi manevi destek vermek için destek konvoyu düzenledik. Türkiye, İslam'ın son kalesidir. Son kalesine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Orada yiğitlerimiz savaşıyorsa, o yiğitlere gerek dilimizle, gerek kalbimizle, gerek dualarımızla destek olmak zorundayız. Herkes bu konuda elinden geleni yapsın, İslam'ın son kalesi ve Muhammed'in ordusuna sahip çıksın."

Rifai Örnek, ihtiyaç duyulduğunda gözlerini kırpmadan cephede yiğitlerin yanında savaşa hazır olduklarını da belirterek, gönüllü olarak dilekçelerini sunduklarını kaydetti.



Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilcisi Bahattin Biçer de kahramanca mücadele ederek şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Biçer, "İnşallah askerimiz muvaffak olacaklar. Askerimiz muvaffak olursa dünyaya barış ve huzur gelecektir, gözyaşı dinecektir." dedi.

Afrin'deki güvenlik korucusu babasıyla gurur duyuyor

Afrin'deki güvenlik korucusu babasına ve oradaki güvenlik korucularına destek olmak için konvoya katılan Yasin Er de vatanın bölünmez bütünlüğü için saflarının her zaman devletin yanında olduğunu söyledi.

Operasyonlara manevi destek vermek istediklerini kaydeden Er, "İhtiyaç olursa ben de seve seve gitmek isterim. Babam gönüllü olarak operasyonda mücadele veriyor. Kendisine selamları iletiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Engin Aydın da Mehmetçik'i desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah yardımcıları olsun. Bütün dualarımız, kalbimiz onlarla. Gerekirse bizler de gideriz, dilekçelerimizi verdik, gönüllü olarak gitmek isteriz." diye konuştu.