Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi

03.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:30
Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Suriyeli anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Suriyeli anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İpek Mahallesi 433 sokakta Suriyeli Abdulvahap (40) eşi Zekiye (40) ve kızı Şindar Şino (5) zehirlenme şüphesiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan anne ve kızı yaşamını yitirdi, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anne ve kızın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi (2)
Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi (2)
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi
Son dakika haber | Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Sinan Gümüş Samet Aybaba Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 17:32:36. #1.15#
title