Mardin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Suriyeli anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İpek Mahallesi 433 sokakta Suriyeli Abdulvahap (40) eşi Zekiye (40) ve kızı Şindar Şino (5) zehirlenme şüphesiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan anne ve kızı yaşamını yitirdi, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anne ve kızın cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar