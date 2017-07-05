Mardin'de Zehir Tacirlerine Sıkı Takip

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan "Narko-Sokak 2" operasyonunun Mardin ayağında zehir tacirlerine göz açtırılmadı.



Güvenlik güçleri tarafından Türkiye geneli saat 16.00-19.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak Mardin'de "Narko-Sokak 2" uygulaması gerçekleştirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 271 personel 62 ekip ve 1 dedektör köpek uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mardin sokaklarında arama yaptı.



Edinilen bilgilere göre, 38 ayrı uygulama noktasında yapılan aramalarda, 68 işyerinde ve 311 araçta bin 307 şahıs sorgulandı. PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan 1 şahıs gözaltına alınırken, 3,3 gram eroin maddesi ile 4,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 10 şahıs uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alındı. - MARDİN