Mardin'de zehir tacirlerine operasyon böyle görüntülendi



MARDİN - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli eş zamanlı olarak yapılan Narko-Sokak 2 operasyonun Mardin'de gerçekleştirilen ayağında zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Emniyet güçleri 271 polis memuru 62 ekip ve 1 dedektör köpek ile Mardin sokaklarında uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü.

Güvenlik güçleri tarafından Türkiye geneli bugün saat 16.00-19.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak Mardin'de Narko - Sokak 2 uygulaması gerçekleştirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 271 personel 62 ekip ve 1 dedektör köpek uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mardin sokaklarında arama yaptı.

Emniyetten edinilen bilgilere göre 38 ayrı uygulama noktasında yapılan aramalarda, 68 iş yerinde ve 311 araçta 1307 şahıs sorgulandı. PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan 1 şahıs göz altına alınırken, 3,3 gram eroin maddesi ile 4,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup 10 şahıs uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.